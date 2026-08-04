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Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtilmişti.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sarıkaya'nın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Savcılık, Sarıkaya'yı "şantaj" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sarıkaya'nın, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

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