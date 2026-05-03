Haberler

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağışın etkisiyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağışın etkisiyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, otoyolda trafik kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle aralarında otomobil, yolcu otobüsü ve tır gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1'i ağır 5 yaralıya müdahale ederek çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen otoyol trafiği ise kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

Kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar
Barış Göktürk'ten temizlik operasyonu: Başkan olursa 17'sini de gönderecek

Başkan olursa 17'sini de gönderecek
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü