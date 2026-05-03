TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 5 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda yoğun yağışın etkisiyle çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralanırken, otoyolda trafik kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Narlı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede etkili olan yoğun yağış ve fırtınanın etkisiyle aralarında otomobil, yolcu otobüsü ve tır gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, polis, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1'i ağır 5 yaralıya müdahale ederek çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen otoyol trafiği ise kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor.

Kaza bölgesinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı