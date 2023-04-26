Tadilat yaptığı evin sahibi tarafından vuruldu Alacak verecek tartışması kanlı bittiAYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tadilatını yaptığı evin sahibi ile iddiaya göre alacak verecek tartışması sonrasında göğsünden vurulan işçi ağır şekilde yaralandı.

Tadilat yaptığı evin sahibi tarafından vuruldu

Alacak verecek tartışması kanlı bitti

AYDIN Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tadilatını yaptığı evin sahibi ile iddiaya göre alacak verecek tartışması sonrasında göğsünden vurulan işçi ağır şekilde yaralandı.

Olay Kadınlar Denizi Mahallesi Plajtur Sitesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fettah Y. tadilat yaptığı eve gelerek, iddiaya göre ev sahibi Baki K.'dan alacağını istedi. Ev sahibi ve işçi arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Ev sahibi Baki K. tartışmanın büyümesi üzerine silahı ile Fettah Y.'ye ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi üzerine Fettah Y. yere yığıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayda ağır şekilde yaralanan Ferhat Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Fettah Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ev sahibi Baki K. Kuşadası Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.