Tadilat için geldiği okuldan hırsızlık yapan boyacı tutuklandı

Adıyaman'da deprem nedeniyle hasar gören okula tadilat için gelen ve buradan hırsızlık yapan boyacı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, deprem nedeniyle binlerce binanın yıkıldığı ve asar gördüğü Adıyaman'da Borsa İstanbul Anadolu Lisesine tadilat için gelen U.S. isimli şahıs buradan 3 adet bilgisayar, 3 adet tablet ve 3 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlık olayı sonrası çalışmalar yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adana'dan Adıyaman'a boya yapmak için geldiği öğrenilen U.S., polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda bulunan çalıntı malzemeler ise yeniden okul idaresine teslim edildi.

Konuyla ilgili ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN