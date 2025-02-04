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Tacikistan'daki hapishanede isyan: 5 mahkum öldü

Tacikistan'daki hapishanede isyan: 5 mahkum öldü
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Tacikistan'ın Vahdat kentindeki bir hapishanede çıkan isyanda 5 mahkumun öldüğü, 9 mahkumun gardiyanlara saldırarak kaçmaya çalıştığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tacikistan'da Vahdat kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Adalet Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, 9 mahkumun kesici aletlerle gardiyanlara saldırarak cezaevinden kaçmaya çalıştığı belirtildi. Saldırı nedeniyle 3 hapishane personelinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların durumunun stabil olduğu ifade edildi. Güvenlik kaynakları ise isyanda en az 5 mahkumun öldüğünü açıkladı.

İSYANI DAEŞ YANLISI MAHKUMLAR BAŞLATTI

Yerel kaynaklara göre isyanı terör örgütü DEAŞ yanlısı mahkumlar başlattı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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