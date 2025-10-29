Haberler

Tacikistan'da İsmail Somoni Zirvesi'nde Dev Buz Kütlesi Koparak Hareket Etti

Güncelleme:
Tacikistan'daki İsmail Somoni zirvesinde 2 kilometre uzunluğunda ve 25 metre yüksekliğinde bir buz kütlesi koptu. Olayda can kaybı ve hasar yaşanmadığı bildirildi.

Tacikistan'daki İsmail Somoni zirvesinde uzunluğu 2 kilometre olan, 25 metre yüksekliğinde buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti.

İklim değişikliğinin etkisi 25 Ekim tarihinde Tacikistan'da kameralara yansıdı. Tacikistan'daki Pamir dağlarında bulunan İsmail Somoni zirvesinde dev bir buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, vadi üzerinde ilerlediği görülen buz kütlesinin uzunluğunun 2 kilometre, yüksekliğinin 25 metre, genişliğinin ise 150-200 metre olduğu belirtildi. Buzul kütlesinin yerel saatle 11.00 sıralarında koptuğu ve 14.00 sıralarında kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda can kaybı ve hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. - DUŞANBE

Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
