Tacikistan'da İsmail Somoni Zirvesi'nde Dev Buz Kütlesi Koparak Hareket Etti

Tacikistan'daki İsmail Somoni zirvesinde uzunluğu 2 kilometre olan, 25 metre yüksekliğinde buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti.

İklim değişikliğinin etkisi 25 Ekim tarihinde Tacikistan'da kameralara yansıdı. Tacikistan'daki Pamir dağlarında bulunan İsmail Somoni zirvesinde dev bir buz kütlesi koparak aşağıya doğru hareket etti. Tacikistan Acil Durumlar Komitesi'nden yapılan açıklamada, vadi üzerinde ilerlediği görülen buz kütlesinin uzunluğunun 2 kilometre, yüksekliğinin 25 metre, genişliğinin ise 150-200 metre olduğu belirtildi. Buzul kütlesinin yerel saatle 11.00 sıralarında koptuğu ve 14.00 sıralarında kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda can kaybı ve hasar olmadığı bilgisi paylaşıldı. - DUŞANBE