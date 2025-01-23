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Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü

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Kayak merkezindeki yangında hayatını kaybeden Mert ve Duygu Doğan çifti ile 2 çocuğu Adana'da toprağa verildi. Cenazede Mert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabuttaki oğlunun cenazesine sarılıp başını öptü.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangın faciasında yaşamını yitiren Mert (41) ve Duygu Doğan (40) çifti ile çocukları Doğa (9) ile Mavi Doğan (7), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü

Tayland merkezli bir plastik firmasının Türkiye genel müdürü olarak görev yapan Mert Doğan, yarıyıl tatili için, yaşam koçluğu yapan eşi Duygu, çocukları Mavi ve Doğa Doğan ile birlikte Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti. Otelde 21 Ocak gecesi çıkan yangında Doğan ailesi de yaşamlarını yitirdi.

Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü

OĞLUNUN CENAZESİNE SARILIP ÖPTÜ

Otopsi işlemleri tamamlanan Doğan çifti ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mahallesi'ne getirildi. Mahalle mezarlığındaki cenazeye ailesi, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik ve vatandaşlar katıldı. Mert Doğan'ın annesi Ersin Doğan tabuttaki oğlunun cenazesine sarılıp, başını öptü.

Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

"Mert'im" diyerek gözyaşı döken Ersin Doğan'ı, aile üyeleri sakinleştirdi. Doğan ailesinin cenazeleri, kılınan namazın ardından yan yana toprağa verildi.

Tabutu açan anne, oğlunun cenazesine sarılarak öptü
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıGülüzar İmir:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun

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Haber Yorumlarıoğuz:

Allahım Sabır Ver. Bu Millete daha acısını gösterme hakkın rahmetine kavuşanları rahmetinle muamele eyle ülkemizde yaşanan son acımız olsun amin...

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

BU ACIYA YÜREK NASIL DAYANIR ALLAH RAHMET EYLESİN. MEKANLARI CENNET OLSUN

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Haber Yorumlarıfatih YAMAN:

ŞİMDİ BU HAKKI NASIL ÖDEYECEKSİNİZ. ANA BABA EVLATLARIN HAKLARINI NASIL VERECEKSİNİZ. SÖZDE MÜSLÜMANLARIN UMRUNDA BİLE DEĞİL. ALLAH ISLAH EYLESİN.

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Haber Yorumlarıayşe kart :

Rabbim büyük sabırlar versin.

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