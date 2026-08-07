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Kaynarca'da kaza: 2 yaralı, kaza anı kamerada

Kaynarca'da kaza: 2 yaralı, kaza anı kamerada
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde SUV tarz araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde SUV tarz araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyfettin Selim Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, F.S. idaresindeki 06 AFA 473 plakalı SUV tarzı araç ile H.Ç. idaresindeki 54 VH 767 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü H.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan İ.Ç. hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir gayesiyle itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki aracın çarpışması vatandaşların kaza yerine koşması yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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