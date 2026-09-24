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Suudi Sivil Savunma, Mekke dahil 5 kentte tehlikenin geçtiğini bildirdi

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Suudi Arabistan Sivil Savunma, başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarı yayımladı. Kurum daha sonra şehirlerde tehlikenin geçtiğini ve kısa süreli uyarıların gün içinde yayımlanan ilk uyarılar olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Sivil Savunma, başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif şehirleri için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarılar yayımlarken, daha sonra söz konusu bölgelerdeki tehlikenin geçtiği bildirildi.

Suudi Arabistan ile Yemen'deki İran destekli Husiler arasında son dönemde tırmanan gerilim, bölgede güvenlik endişelerini artırdı. Suudi Arabistan Sivil Savunma, başta Mekke-i Mükkerreme olmak üzere Tebük, Cidde, Yenbu ve Taif şehirleri için muhtemel tehlikelere karşı art arda uyarılar yayımladı.

Suudi Sivil Savunma daha sonra yaptığı açıklamada ise Mekke-i Mükkerreme, Cidde ve diğer söz konusu şehirlerdeki muhtemel tehlikenin geçtiğini bildirdi. Açıklamada, kısa süreli uyarıların Suudi Arabistan makamları tarafından gün içinde yayımlanan ilk uyarılar olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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