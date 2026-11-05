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Suudi koalisyon sözcüsü, Husilerin Medine'ye attığı füzenin imha edildiğini açıkladı

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Koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husilerin Medine-i Münevvere'ye fırlattığı balistik füzenin imha edildiğini duyurdu. Açıklamadan önce Suudi Sivil Savunması, Kızıldeniz yakınlarındaki Yanbu için kısa süreli uyarı yayımlamış, ardından tehdidin geçtiğini bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Medine-i Münevvere'ye doğru fırlatılan bir baslitik füzenin engellendiğini ve imha edildiğini belirtti.

El-Maliki'nin açıklamasından önce Suudi Arabistan Sivil Savunması, Medine bölgesindeki Kızıldeniz yakınlarında bulunan Yanbu için kısa süreliğine bir uyarı yayınlamış, kısa süre sonra tehdidin geçtiğini duyurmuştu.

Önemli bir petrol ihracat merkezi olan Yanbu, ülkenin Doğu-Batı boru hattı üzerinden taşınan petrol sevkiyatları için önemli bir çıkış noktası.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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