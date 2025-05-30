Suudi Çocuğun Babası için Yurtdışına Çıkma Yasağı

Suudi Çocuğun Babası için Yurtdışına Çıkma Yasağı
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Trabzon'un Uzungöl bölgesinde kaybolan 9 yaşındaki Suudi çocuk Faisal Ramzi Alshaikh'in babası hakkında yurtdışına çıkmaması yönünde adli kontrol kararı verildi. Olayın detayları ve arama çalışmaları devam ediyor.

Aranan Suudi çocuğun babası hakkında yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı geldi

TRABZON - Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'u arama çalışmaları 5. gününde de sürerken, olay sırasında yanında bulunan babası hakkında yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 5 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi. 5 gün önce başlayan arama çalışmalarında bir sonuç alınamazken, deredeki kayıp çocuğun babası Abdülgani Ramzi Alshaikh hakkında Çaykara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Çaykara Sulh Ceza Hakimliğince yurtdışına çıkmamasına yönelik adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN KÖSE - 3.Sayfa
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