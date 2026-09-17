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Suudi Arabistan Yemen’de telekomünikasyon kulelerini vurdu

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen’deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde 3 telekomünikasyon kulesini vurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerde 3 telekomünikasyon kulesini vurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Taiz vilayetinde Husilerin kontrolünde olan bölgeleri vurdu.

Husilerin yönettiği Al Masirah TV kanalına göre, koalisyon güçleri, Taiz vilayetinde yer alan El Dhukra ve El Houban ile Khadir bölgesindeki El Rahidah'daki 3 telekomünikasyon kulesini vurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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