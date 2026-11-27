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Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ateşlediği insansız hava aracının (İHA) önlenerek imha edildiği belirtildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a bir İHA fırlattığını ifade etti. El-Maliki, İHA'nın önlenerek imha edildiğini aktardı.

Maddi hasar olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı