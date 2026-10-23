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Suudi Arabistan koalisyonu, Khamis Mushait'e atılan balistik füzeyi imha etti

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Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Khamis Mushait'e ateşlenen balistik füzenin engellenip imha edildiğini duyurdu. Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasındaki askeri gerginlik devam ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine ateşlenen balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Khamis Mushait şehrine doğru fırlatılan bir balistik füzenin engellenerek imha edildiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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