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Riyad'da yangında ölen 4 Türk işçi Samandağ'da toprağa verildi

Riyad'da yangında ölen 4 Türk işçi Samandağ'da toprağa verildi
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Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde işçilerin kaldığı evde çıkan yangında ölen 4 Türk işçi, Samandağ ilçesinde defnedildi.

Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde işçilerin kaldığı evde çıkan yangında ölen 4 Türk işçi, Samandağ ilçesinde defnedildi.

Yangın geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başkent Riyad'ın El Nisim bölgesinde bulunan bir binanın çatı katında çıktı. Binanın çatı katında yaşayan Türk işçiler alevlere teslim olan evde mahsur kaldı. Yangında dumandan etkilenen Hataylı olan Ali Şahin Elma, Sinan Çay, Erkan Bent ve Salih Çakır hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 2 Mısır vatandaşının da hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Hataylı vatandaşlar, cenazeleri hava yoluyla memleketleri olan Samandağ ilçesine getirildi. Çalışmak için gittikleri yurtdışında yangında ölen Erkan Bent'in cenazesi Mağaracık Mahallesi Mezarlığına, Sinan Çay'ın cenazesi Tekebaşı Mahallesi Mezarlığına, Ali Şahin Elma'nın cenazesi Çanakoluk Mahallesi Mezarlığına ve Salih Çakır'ın cenazesi ise Cumhuriyet Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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