Suudi Arabistan, BAE'nin ayrılıkçılara silah sevkiyatı yaptığı iddiasıyla Yemen'i bombaladı

Suudi Arabistan ile BAE Yemen'de karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, " Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen ve oradaki ayrılıkçılar için silah sevkiyatı olduğu" gerekçesiyle Yemen'in liman kenti Mukalla'yı bombaladı. Koalisyon, saldırının, BAE destekli güney ayrılıkçılara verilen yabancı askeri desteği hedef aldığını söyledi.

İsmi açıklanmayan yerel kaynak, savaş uçaklarının liman bölgesini vurduğunu ve tesisin içinde ve çevresinde yüksek patlamalar duyulduğunu ifade etti. Kaynak, bombardımandan sonra liman yakınlarında alevlerin yükseldiğini ve çevrede güvenlik alarmı verildiğini ekledi. Saldırının iki geminin yüklerinin boşaltıldığı iskeleyi hedef aldığı aktarıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

BAE'nin Fucayra Limanı'ndan gelen 2 gemi, resmi izin almadan Mukalla'ya girdi

Koalisyon sözcüsü Turki Al Maliki, BAE'nin Fucayra Limanı'ndan gelen 2 geminin koalisyonun Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan resmi izin almadan Cumartesi ve Pazar günleri Mukalla'ya girdiğini söyledi. Turki Al Maliki, gemilerin mürettebatının gemilerin takip sistemlerini devre dışı bıraktığını ve Hadramut ve Yemen'in doğusundaki Al-Mahra'da Güney Geçiş Konseyi güçlerini desteklemek için büyük miktarda silah ve savaş aracı indirdiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Mukalla Limanı'na düzenlenen saldırının ardından yapılan açıklamada, Abu Dabi'yi eylemlerinin "son derece tehlikeli" olduğu konusunda uyardı.

Olağanüstü hal ilan edildi

Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi Başkanı Rashad Muhammed el-Alimi, ülkede 72 saatlik hava, deniz ve kara ablukası da dahil olmak üzere 90 günlük olağanüstü hal ilan etti. El-Alimi yaptığı açıklamada ayrıca, "Birleşik Arap Emirlikleri ile Ortak Savunma Anlaşması işbu tarihten itibaren iptal edilmiştir" şeklinde konuştu. Konseyi Başkanı, tüm Birleşik Arap Emirlikleri güçlerine 24 saat içinde ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Alimi, televizyonda yaptığı konuşmada BAE'yi Yemen'de iç çatışmayı körüklemekle suçlayarak, "Ne yazık ki, Birleşik Arap Emirlikleri'nin STC'yi askeri tırmanış yoluyla devlet otoritesine karşı isyan etmeye ve bozgunculuk yapmaya zorladığı ve yönlendirdiği kesin olarak doğrulanmıştır" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Krallık, kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'nin attığı adımların son derece tehlikeli olduğunu kaydetmektedir" denildi. - MUKALLA