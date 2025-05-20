Süt Sağım Makinesinden Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti

Süt Sağım Makinesinden Elektrik Akımına Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağım makinesinden elektrik akımına kapılan 59 yaşındaki Nurettin Ünaler, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde süt sağım makinesinden, elektrik akımına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Belkaya Mahallesinde Sulukuyu küme evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Ünaler (59), sağım yapmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesinden yaşanan kaçak sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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