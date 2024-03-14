Susuz'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Susuz ilçesinde 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde güvenlik toplantısı düzenlendi. Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile ilgili güvenlik konuları ele alındı.
Susuz'da 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde güvenlik toplantısı yapıldı.
Kars'ın Susuz ilçesinde Kaymakam Halis Hacıismailoğlu başkanlığında yapılan ' seçim güvenliği' toplantısına ilgili kurum amirleri katıldı.
Susuz Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda; 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde, seçim süreci, oy verme günü ve oyların sayımı ile güvenliği konuları ele alındı.
Toplantıda; güvenlik güçlerince alınacak tedbirler kapsamında neler yapılabileceğine yönelik istişarelerde bulunuldu. Toplantı daha sonra sona erdi. - KARS