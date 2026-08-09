Haberler

Susuz'da Vatandaşlara Güvenlik Bilgilendirmesi

Susuz'da Vatandaşlara Güvenlik Bilgilendirmesi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Susuz'da polis ve jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık, düğünlerde silah atılması ve kadına karşı şiddet konularında bilgilendirdi. Broşür dağıtılarak farkındalık oluşturuldu, bu tür faaliyetlerin süreceği bildirildi.

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlara yönelik müşterek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İlçe merkezi ile jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan köylerde gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara bilişim yoluyla dolandırıcılık, düğünlerde silah atılmasının olumsuz sonuçları ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.

Ekipler, özellikle internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması, kişisel ve finansal bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Düğün ve kutlamalarda silahla ateş edilmesinin can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelere de dikkat çekilirken, vatandaşlardan bu tür davranışlardan kaçınmaları istendi. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda da farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara konu başlıklarıyla ilgili broşür dağıttı.

Öte yandan Susuz'da güvenlik ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yolcu otobüsü, İETT otobüsüne çarptı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkutan kaza! Çok sayıda yaralı var
Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor

Türkiye'nin gözü yarına çevrildi! Çerçeve yasa Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansever’in son mesajı yürekleri dağladı: Duanızı eksik etmeyin

Cansever’in son mesajı kahretti
14 yaşındaki limonatacı ayda 90 bin lira kazanıyor

Henüz 14 yaşında! Yaptığı işle asgari ücretin 3 katını kazanıyor
Renato Veiga'dan Galatasaray sorusuna tek kelimelik cevap

Transferin gözde isminden G.Saray sorusuna tek kelimelik cevap
Talihsizliğin de bu kadarı! Golünü attı başına gelmeyen kalmadı

Talihsizliğin de bu kadarı! 30 saniye içinde başına gelmeyen kalmadı
Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp dövdüler

Esenler'de baltalı dehşet anları kamerada! Yere yatırıp...
Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz! Baba ve oğlu tutuklandı

Çocuk istismarcısına hastane bahçesinde kanlı infaz
Fenerbahçe'ye sürpriz golcü

Herkes Lukaku derken... Fener'de golcü transferinde büyük ters köşe