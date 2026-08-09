Susuz'da Vatandaşlara Güvenlik Bilgilendirmesi

Kars'ın Susuz ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince vatandaşlara yönelik müşterek bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

İlçe merkezi ile jandarmanın sorumluluk sahasında bulunan köylerde gerçekleştirilen çalışmalarda vatandaşlara bilişim yoluyla dolandırıcılık, düğünlerde silah atılmasının olumsuz sonuçları ve kadına karşı şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.

Ekipler, özellikle internet ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması, kişisel ve finansal bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Düğün ve kutlamalarda silahla ateş edilmesinin can ve mal güvenliği açısından oluşturduğu tehlikelere de dikkat çekilirken, vatandaşlardan bu tür davranışlardan kaçınmaları istendi. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda da farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme yapan ekipler, vatandaşlara konu başlıklarıyla ilgili broşür dağıttı.

Öte yandan Susuz'da güvenlik ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı