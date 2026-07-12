Susurluk'ta pazar alanına yakın ot yangını

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kapalı pazar yerinin karşısında ki otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu daha fazla büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Susurluk kapalı pazar yerinin karşısında bulunan otluk alan sebebi bilinmeyen bir sebepten yandı. Vatandaşların yangın ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri yanan alanda tedbir aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yanan alanda pazar kurulu olması vatandaşları tedirgin etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı