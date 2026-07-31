Susurluk’ta orman yangını büyüyor

Balıkesir'de Gömeç ilçesinde 3 gündür devam eden yangınla mücadele sürerken, bir orman yangını da Susurluk ilçesinde çıktı.

Yangın, Susurluk ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Kaplıca mevkisindeki ormanlık alanda başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının başladığını açıklayarak bölgede saatte yaklaşık 50 kilometre hızla esen rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğini, ekiplerin yangına müdahaleye başladığını bildirdi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına ilk müdahalede 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile çok sayıda kara ekibi sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı