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Susurluk'ta Araç Yangını Paniğe Neden Oldu

Susurluk'ta Araç Yangını Paniğe Neden Oldu
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına müdahale edilerek kontrol altına alındı, ama araçta maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmadı ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Susurluk'ta araç yangını paniğe neden oldu

BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa karayolu Balıkesir istikameti Susurluk Şeker Fabrikası yakınlarında seyir halindeki bir araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grubu ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sonucu araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERRA KARAKAŞ - 3.Sayfa
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