Survivor Yarışmacısı Yunus Emre Karabacak: Adada aşk yaşanıyor, boşanmalar bedava değil

Survivor Yarışmacısı Yunus Emre Karabacak: Adada aşk yaşanıyor, boşanmalar bedava değil
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Survivor Yarışmacısı Yunus Emre Karabacak: Adada aşk yaşanıyor, boşanmalar bedava değil
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Survivor'un olaylı yarışmacısı, milli güreşçi Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'da Melis Yaşar'a samimi açıklamalarda bulundu. Adada yaşanan kavgaları, aşkları ve kamera arkasında yaşanan skandalları tek tek anlattı.

Survivor yarışmacısı ve milli güreşçi Yunus Emre Karabacak, Haberler.com'dan Melis Yaşar'a verdiği röportajda yarışma sürecindeki zorluklardan, adadaki kavgalar ve aşk ilişkilerine kadar pek çok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Yarışma sonrası hayatına ve aldığı çarpıcı teklifler hakkında da konuştu.

"ADADA AŞK YAŞANIYOR, BOŞANMALAR BEDAVA DEĞİL"

Yarışmadaki bazı sahnelerin gerçeği yansıtmadığını belirten Karabacak, "Öyle roller yapıldı ki Oscar oyuncuları gibiydi. Adada aşk yaşanıyor ama boşanmalar da bedava değil," sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca Ayşe'yi elemek için çabaladığını, ancak sinsi planlarla karşılaştığını iddia etti.

Survivor Yarışmacısı Yunus Emre Karabacak: Adada aşk yaşanıyor, boşanmalar bedava değil

"KAMERALARIN OLMADIĞI YERDE KAVGALAR PATLIYORDU"

Adaya kurulan barakalarda çoğu zaman kameraların olmadığını belirten Karabacak, "Kızların kavgalarına çok şahit oldum. Dışarda bambaşka bir dünya vardı," dedi. Açlıktan yerde bulduğu kek kırıntısını yediğini de söyleyen yarışmacı, yaşadığı zor anları anlattı.

"TANINMIŞ KİŞİLERDEN PARA KARŞILIĞI BİRLİKTE OLMA TEKLİFİ ALDIM"

Röportajda en çarpıcı açıklamalarından biri ise yarışma sonrası yaşadığı olaylar oldu. Karabacak, "Trans bireylerden ve tanınmış kişilerden para karşılığı birlikte olma teklifleri aldım. Erkekler, kadın profili açarak benimle konuşmaya çalıştı," diyerek şaşırtan iddialarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Melis Yaşar - 3.Sayfa
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