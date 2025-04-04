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Survivor'da duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

Survivor'da duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı
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Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde 2025 heyecanı tüm hızıyla sürerken, iletişim oyunu sonrası yaşanan duygusal anlar ekran başındakilere de dokundu. İsmail Balaban, eşi İlayda Şeker'in gönderdiği video karşısında gözyaşlarını tutamadı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025, hem parkurlarda hem de duygusal anlarda temposunu artırarak izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde oynanan iletişim oyununu kazanan taraf All Star Kırmızı Takım oldu. Kazanan takım üyeleri ailelerinden gelen video mesajlarla buluşurken duygusal anlar yaşandı.

O anlara damgasını vuran isimlerden biri ise eski Survivor şampiyonu İsmail Balaban oldu. Balaban, eşi İlayda Şeker'in gönderdiği görüntüleri izlerken duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu. İzleyiciler de ekran başında o anlara büyük bir empatiyle tanıklık etti.

Survivor'da duygusal anlar! Gözyaşlarına hakim olamadı

BABA OLACAĞINI İLK BÖLÜMDE DUYURMUŞTU

Survivor All Star 2025'in ilk bölümlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşanmış, İsmail Balaban yarışmaya parkura çıkmadan önce baba olacağını açıklamıştı. Bu büyük haber, hem takım arkadaşları hem de ekran başındaki izleyiciler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Hala izliyormusunuz.

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Haber Yorumlarıalbatros :

bu yarışmayı hala seyreden kaldı mı?

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