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Sürücüye dehşeti yaşatan 2 saldırgan tutuklandı

Sürücüye dehşeti yaşatan 2 saldırgan tutuklandı
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Adıyaman’da durdurdukları sürücüyü darbeden 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman'da durdurdukları sürücüyü darbeden 2 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Adıyaman Otogarı yakınlarında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Abdurahman A.'yı kimliği belirsiz 2 şahıs durdurdu. Yol verme meselesi yüzünden durdurulduğu iddia edilen Abdurahman A., şahıslar tarafından bir anda saldırıya uğradı. Defalarca yumruklanan Abdurahman A., özür dilemesine rağmen hem hakaretlere hem küfürlere hem de yumruklara maruz kaldı. Darbedilen Abdurahman A., olay yerinden uzaklaşırken, yaşanan şiddet anları aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde her iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.S.A ve H.G. isimli şahıslara 180 bin TL para cezası uygulanırken, araçları ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Öte yandan şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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