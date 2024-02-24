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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje böyle çarptı: 1 yaralı

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Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil manevra yaptıktan sonra refüje çarptı. Ağır hasar oluşan otomobilde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje böyle çarptı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil manevra yaptıktan sonra refüje çarptı. Ağır hasar oluşan otomobilde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde gerçekleşti. Nuran K. yönetimindeki 34 SJ 3448 plakalı otomobil, cadde üzerinde kontrolden çıkarak manevra yapmaya başladı. Otomobil ardından orta refüje çarparak durabildi. Kaza sonrası otomobil ağır hasar alırken, sürücü Nuran K. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı sürücü, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülere, kaza sonrasında çevredekilerin araca doğru yardıma koştuğu anlar da yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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