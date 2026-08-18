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Eskişehir'de Otomobil Mantar Dubalara Çıktı: Askıda Kaldı

Eskişehir'de Otomobil Mantar Dubalara Çıktı: Askıda Kaldı
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Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İstasyon Caddesi'nde yolu bölen mantar dubaların üzerine çıkarak askıda kaldı. Çevredekilerin seferber olduğu kazada, polis ekipleri inceleme başlattı ve trafikte aksamalar yaşandı.

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, caddeyi bölen mantar dubaların üzerine çıkarak askıda kaldı.

Kaza, dün gece saatlerinde Hoşnudiye Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddede iki yönü ayıran mantar dubaların üzerine çıktı. Aracın altının dubalara takılması nedeniyle otomobil olduğu yerde askıda kaldı. Çevredeki vatandaşlar ve araçtakiler, otomobili saplandığı yerden kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazadan dolayı cadde trafiğinde aksamalar yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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