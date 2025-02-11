Sürücüler dikkat! Bunları yapan hapis yatacak

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Meclis'e gelmesi beklenen yeni yargı paketiyle trafik cezalarına hapis geliyor. Buna göre kaza yapıp kaza mahallinden kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar artıyor, hatta bazı durumlarda hapis cezası da alabilecek.

Yeni yargı düzenlemesiyle, trafik suçlarına yönelik cezaların artırılması, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koyma işlemlerinin kapsamının genişletilmesi planlanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla ortaya çıkan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak yasal değişikliklerin detayları netleşmeye başladı. Bu belgede belirtilen ilk hedef, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak adımlar olacak. Elde edilen bilgilere göre, bazı trafik suçlarına yönelik cezalar artırılacak ve caydırıcılığı artırmaya yönelik yeni düzenlemeler getirilecek.

KAZA YAPIP KAÇANLARA YÖNELİK CEZALAR ARTIRILACAK

Özellikle, kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullananlar ve ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik cezalar daha da ağırlaştırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçan sürücülere 2 bin 170 lira para cezası uygulanıyor ve 20 ceza puanı kesiliyor. Ancak bu kişiler, kazadan sonra gelerek suçlarını itiraf etseler bile, aradan geçen zaman nedeniyle alkollü olup olmadıkları anlaşılmadığından caydırıcı bir ceza alamıyorlar. Bu durum göz önünde bulundurularak, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi halinde ehliyetlerinin uzun süreli olarak alınması, para cezalarının artırılması ve bazı durumlarda hapis cezası verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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