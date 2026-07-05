Kaza yapan sürücü aracını bırakıp uyumaya gitti
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaza yapan sürücü M.S., aracını olay yerinde bırakarak 3 kilometre uzaklıktaki evine gidip uyudu. Sabah vatandaşların ihbarıyla bulunan sürücü, 'Yorgundum uyumuşum' dedi.
Bartın'ın Ulus ilçesinde kaza yapan sürücü, aracını olay yerinde bırakarak, evine uyumaya gitti.
Kaza, gece saatlerinde Ağaköyü Kadıköy grup yolu Alioğlu mevkiinde meydana geldi. 06 FT 0709 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kaza yapan sürücü M.S,, aracını olay yerinde bırakıp evine uyumaya gitti. Sabah aracı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine 06 FT 0709 plakalı otomobilin sahibi M.S.'ye ulaşıldı. Ulukaya ilçesi Budamış Mahallesi'ndeki evinde uyuduğu öğrenilen sürücü, olay yerine çağrıldı. Vatandaşlar, aracın çarptığı beton direkler ve metal avlu kapılarındaki hasarın giderilmesini isteyerek şikayette bulundu.
Kaza sonrası 3 kilometre uzaklıktaki evine yürüyerek giden M.S., "İstanbul'dan seyahatten geldim, yorgundum uyumuşum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN