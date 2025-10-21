Sürücü, Havlayan Sokak Köpeğini Ezip Kaçtı

İstanbul Sarıyer'de, otomobil sürücüsü kendisine havlayan sokak köpeklerinden birini ezip kaçtı. Sürücünün köpeği ezdiği ve kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak köpekleri, yoldan geçen 34 EG 2637 plakalı otomobile havlamaya başladı. Köpeklerini geldiğini gören sürücü, aracını köpeklerini üzerine sürerek bir tanesini ezdi. Köpeği ezdikten sonra kaçan sürücü, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Görüntülerde sokak boyunca seyreden sürücü kendisine havlayan ve kovalayan 5 köpeğin üstüne sürdüğü ve bir köpeğin otomobiliyle üstünden geçtiği ezilen köpeğin ise yaralı olarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL