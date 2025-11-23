Haberler

Suruç'taki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden İtfaiye Personeli İçin Tören Düzenlendi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Osmaniye Bahçe ilçesi İtfaiye Amirliği personeli Hüseyin Koçtaş için bir tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Osmaniye Bahçe ilçesi İtfaiye Amirliği personeli Hüseyin Koçtaş (25) için Bahçe İtfaiye Amirliği binası önünde tören düzenlendi.

Kaza, dün gece saatlerinde Suruç-Mürşitpınar kara yolu kırsal Yalınca Mahallesi mevkisinde meydana geldi. D.A. yönetimindeki 01 VM 794 plakalı otomobil ile İ.Ü. idaresindeki 54 KB 811 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Osmaniye Bahçe ilçesi İtfaiye Amirliği personeli Hüseyin Koçtaş, hayatını kaybetti. Koçtaş için bugün Bahçe İtfaiye Amirliği binası önünde tören düzenlendi. Törene protokol üyeleri, itfaiye teşkilatı personeli, kurum amirleri ile Koçtaş'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Törenin ardından Hüseyin Koçtaş'ın cenazesi dualar eşliğinde Nohut köyü mezarlığına defnedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
