Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik hassas burunlu narkotik köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 290 gram esrar, 50 gram sentetik uyuşturucu madde, 53 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 1 av tüfeği, 105 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı