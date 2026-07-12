Suruç'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda esrar, eroin, kenevir tohumu, tabanca, mermi, av tüfeği, hassas terazi ve kilitli poşet ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 210 gram esrar maddesi, 15 gram eroin, 550 gram kenevir tohumu,1 adet tabanca, 40 adet mermi, 1 adet av tüfeği,1 adet hassas terazi ile 30 adet kilitli poşet ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı