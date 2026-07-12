Haberler

Suruç'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Suruç'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda esrar, eroin, kenevir tohumu, tabanca, mermi, av tüfeği, hassas terazi ve kilitli poşet ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Suruç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda 210 gram esrar maddesi, 15 gram eroin, 550 gram kenevir tohumu,1 adet tabanca, 40 adet mermi, 1 adet av tüfeği,1 adet hassas terazi ile 30 adet kilitli poşet ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı

Milyonlarca dolar toplandı, depremzedelere de sözünü tutmadı
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor

Telefon fiyatına otomobil! Yüzlercesi satışa çıkarıldı
Kastamonu'da denize uçan otomobilin sürücüsü öldü

Denize uçan otomobilin sürücüsü öldü
Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti

Netanyahu'yu yıkan haber! Paylaştığı mesaj büyük ses getirdi
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler

Skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadının arkasından iğrenç sözler
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Arap ülkesinin kaderini değiştiren isim hayatını kaybetti
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü