Suruç'ta Traktör Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç D-400 karayolu üzerindeki eski barınma merkezi yakınlarında yaşandı. Kırsal Yönlü Mahallesi'ndeki arazisini sürmek üzere yola çıkan Mehmet A.'nın kullandığı 44 BA 016 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin, ilk müdahalesinin ardından sürücü Mehmet A. ile yanındaki Nasır isimli şahıs ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA