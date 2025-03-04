Suruç'ta Trafik Kazası: Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenlerden 4'ünün sahurda ciğer yemek için Suruç'a gittikleri öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçesi arasındaki karayolu üzerinde bulunan kırsal Yanaloba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeynel Abidin Uçar'ın kullandığı 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz'ın kullandığı 27 BB 296 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Kazada Zeynel Abidin Uçar (23), Müslüm Yılmaz (20), Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz (46) hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Adem Korkmaz'ın (23) da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada ayrıca 3 kişinin yaralandığı ve hastanede tedavilerine devam edildiği belirlendi.

Ciğer yemek için çıktıkları yolculuk sonları oldu

Feci kazada hayatını kaybeden Müslüm Yılmaz, Rejber Demirkol, Ercan Yılmaz ve Adem Korkmaz'ın sahurda ciğer yemek için Suruç'a gittikleri öğrenildi. - ŞANLIURFA