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Şanlıurfa'da park halindeki aracın çukura düşmesi kamerada

Şanlıurfa'da park halindeki aracın çukura düşmesi kamerada
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen nedenle hareket ederek yol kenarındaki çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde park halindeki bir otomobil hareket ederek çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi'nde yaşandı. Park halinde bulunan 63 AHK 980 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen araç, yol kenarındaki çukura düştü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu. Olayda yaralanan olmazken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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