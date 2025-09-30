Suruç'ta Jandarma Operasyonu: 4 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı oto yol uygulaması sırasında toplam 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulama kapsamında toplam 4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Suruç'ta narkotik suçlarla mücadele kapsamında oto yol uygulaması yapıldı.
Yapılan uygulamalar sonucunda 2 gram kubar esrar, 2 gram uyuşturucu medde ve 4 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa