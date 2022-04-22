ŞANLIURFA (İHA) - Suruç'ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

Milletvekilinin ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız'ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar ile oğulları Celal Senyasar ve Adil Şenyaşar ile milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Olaydan sonra başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklu yargılanan Fadıl Şenyaşar hakkında 150 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşananlara tepki gösteren anne Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar, yaklaşık 1 yıl önce Şanlıurfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutmaya başladı.

Adalet Nöbeti'nin 410'unucu gününde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştıkları iddiasıyla aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa