Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı. 3 gündür kuyumcunun açmasını bekleyen Suriye vatandaşları bugünde açmayınca polise başvurdu.

KEPENKLERİ AÇILMADI

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

POLİSİ ARADILAR

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.

DÜKKANIN ÖNÜNDEN AYRILMIYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.