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Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

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Bursa'da Suriyeli bir kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı. Polis, şimdi her yerde altınlarla birlikte kayıplara karışan Suriyeli kuyumcuyu arıyor.

Bursa'da yaşayan Suriyeli kuyumcu, kendisi gibi Suriye vatandaşlarından topladığı milyonlarca liralık altınla sırra kadem bastı. 3 gündür kuyumcunun açmasını bekleyen Suriye vatandaşları bugünde açmayınca polise başvurdu.

KEPENKLERİ AÇILMADI

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü merkez Osmangazi ilçesinde Küçük Şam olarak ifade edilen Darmstad Caddesi'nde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde düzenli olarak açılan ve sahibi Suriyeli olan kuyumcunun cumartesi günü sabah saatlerinde kepenkleri açılmadı.

Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

POLİSİ ARADILAR

Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar durumundan şüphelenince kuyumcu dükkanının sahibini telefon ile aradı. Altınları bulunan Suriyeli vatandaşlar hiç bir şekilde kuyumcuya ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, mağdur olduklarını iddia eden Suriye vatandaşlarını Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne müracaat için yönlendirdi.

Suriyeli vatandaşlardan milyonluk vurgun yapıp sırra kadem bastı

DÜKKANIN ÖNÜNDEN AYRILMIYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri de konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Suriyeli mağdurların zaman zaman kepenleri kapalı kuyumcu dükkanının önüne giderek bir umutla iş yerini kontrol etmeleri dikkat çekti. Suriyeli mağdurlar kuyumcunun gece gelerek altın ve dövizleri çantaya koyarak Bursa'dan kaçtığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suriye Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (13)

Göktuğ Alperen:

hemşehri hemşehrini gurbette öpermiş

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2
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Murat Celik:

senin bildiğin gibi değil gel gurbeti de gör

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Konuralp:

Hemşehri hemşerisini iyi öpmüş. Yemiyenin malını ve parasını yerleşmiş.

yanıt28
yanıt4
Mengele:

Bizim Türklerde öyle yapiyor avrupada ben sahsen bir türkle avrupada asla alisveris yapmam

51
5
yanıtYanıtla
Ata_Mete:

Sen asıl Rusyaya gitte azerilerle alış-veriş yap ve gör gardaşı,gandaşı:-))

yanıt25
yanıt0
ali şahin:

Mülteciler başta kuyumculuk ve sanayi olmak üzere bütün sektörleri ele geçiriyor. Gençlerimiz işsiz kalacaklar veya aç kalacaklar. Yazık güzel ülkeme mülteci kampına döndü.

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yanıtYanıtla
necdet:

suriyeliler vatandaş değil, mülteci.

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3
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YİĞİT TÜRKALP:

MÜLTECİ DE DEĞİL.HEPSİ KAÇAK....

yanıt29
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Konuralp:

Helal olsun yemiyenin malını yerler ...

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8
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Ahmet AKGÜL:

en masum olay bu daha. ilerde felaket olmazlarsa dua edelim.

23
4
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