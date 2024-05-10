Suriyeli çoban, emekli zabıta amiri olan patronunu öldürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde eski zabıta amiri ve çiftçi Mehmet Akşit (56) yanında çalışan çobanın bıçaklı saldırısı sonucu boynundan yaralandı. Eve gidip eşinden yardım isteyen Mehmet Akşit, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli çoban ise jandarma tarafından yakalandı.

TARTIŞTIĞI PATRONUNU BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Dün akşam saatlerinde Sandıklı'ya bağlı Örenkaya köyü Kır mevkiinde emekli zabıta amiri olan ve çiftçilikle uğraşan Mehmet Akşit, yanında çoban olarak çalışan Suriyeli M.M. ile iş konusunda tartıştı. Mehmet Akşit traktörle tarlasını sürerken, aracın üzerinde bulunan M.M.'nin bıçaklı saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

M.M. hızla olay yerinden kaçarken boynundan yaralanan Mehmet Akşit ise çiftlik evine giderek, çobanın kendisini bıçakladığını söyledi. Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Mehmet Akşit, kurtarılamadı.

MOTOSİKLETLE KAÇAN ÇOBAN YAKALANDI

Olayın ardından Mehmet Akşit'e ait elektrikli motosikletle kaçan şüpheli M.M.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş kapsamlı inceleme başlattı. Jandarmanın dron ile dağlık alanda yaptığı arama çalışması sonrası yakalanan M.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.