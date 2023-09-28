Suriyeli aile bebeği hastaneden kaçırdı, kadın adli kontrol ile serbest kaldı

İzmir'de, Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini hastaneden kaçırdığı belirlenip, gözaltına alınan S.G. (51) isimli kadın, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. S.G.'nin polisteki ifadesinde, çocuk sahibi olamadığı için özlem duyup, böyle bir suç işlediğini belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan S.G., adli kontrol ile serbest kaldı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST

İzmir'de, Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini hastaneden kaçırdığı belirlenip, gözaltına alınan S.G. (51) isimli kadın, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.G.'nin polisteki ifadesinde, çocuk sahibi olamadığı için özlem duyup, böyle bir suç işlediğini belirtip, pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan S.G., adli kontrol ile serbest kaldı.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR,