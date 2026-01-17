Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in doğusundaki Meskene'de kontrol sağlandığını belirtilerek, "Yüzlerce SDG mensubu orduya teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in doğusundaki Meskene'de kontrol sağlandığını belirtilerek, "Yüzlerce SDG mensubu orduya teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.
Suriye ordusundan yapılan açıklamada, Halep'in doğusundaki Meskene'de kontrol sağlandığını belirtilerek, "Yüzlerce SDG mensubu orduya teslim oldu" ifadeleri kullanıldı. - HALEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa