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Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Suriye'den kaçan Beşar Esad'ın askerlerinin akıbeti de belli oldu. Yaklaşık 2100 askerin Irak'ın Rutba ilçesine kaçtıkları ve barındıkları çadırlarda elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğu öğrenildi.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi.

MARSANAT HAVAALANI'NA YERLEŞTİRİLDİLER

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti.

ELEKTRİK VE SULARI YOK

Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreç, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla başladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü, Baas rejiminin devrik lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye'de, Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir göreve başladı.

Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRıdvan Bulduk:

esat neyse sizde o sunuz Zülme destek veren askerler Allahtan Allah'tan da kalabilecek misiniz bilinki bu zülme ortaksınız zülme işkenceye masum insanlara yaptığınız zülmü hesabını vereceksiniz bu dünyada öbür dünyada

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Haber YorumlarıCumali Yılar:

yakalayın verin surilerin elineee

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Dünya Dünya yalan dünya. Dön dolaş insan. Bak mezarlığa onlarda burdaydi bir zamanlar. Yaptiklarinla anilacaksin. Yazık hayatınıza. Boş amel defterinize. Sıra size de gelecek.

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Haber YorumlarıOrhan değirmenci:

Kaçmanızın sebebi belli halka zuımetdiniz ve başınıza ne geleceğini bildiğiniz için kaçdınız cezanızı çekeceksiniz

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Haber YorumlarıBabacan yalçın:

Sivili de kaçar askeride kaçar bunların kanında hep kaçmak var kadın ve çocukları katmıyorum.

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Haber YorumlarıHüdavendigarlı 16:

Allah yarattı demeyin. Yaşattıklarını yaşamadan ölmemeliler

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Irakta onlara baksın ne var ki.

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

hepsinin sabıkası var. yaptıkları katliamlar ömür boyu vicdan azabı çektirecek.

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