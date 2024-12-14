Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle rejim askerleri Irak'a kaçmaya devam ediyor. Irak'ın Suriye sınırındaki Anbar vilayetine bağlı Rutba ilçesi Kaymakamı İmat el-Duleymi yaptığı açıklamada, Suriye ordusuna mensup 2 bin 100 askerin ilçeye sığındığını bildirdi.

MARSANAT HAVAALANI'NA YERLEŞTİRİLDİLER

Söz konusu askerlerin durumuyla ilgili bilgi veren el-Duleymi, askerlerin Rutba ilçesine 70 kilometre mesafedeki Marsanat Havaalanı'na yerleştirildiğini ifade etti.

ELEKTRİK VE SULARI YOK

Kaçan askerlerin çadırlarda barındığını ve bölgede elektrik, su ve ısınma imkanlarının yetersiz olduğunu belirten el-Duleymi, kaçan askerlerin büyük bir kısmının ülkelerine geri dönmek istediğini belirtti.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreç, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla başladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü, Baas rejiminin devrik lideri Esed başkentten kaçtı. Suriye'de, Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir göreve başladı.