Suriye ordusu, SDG mevzilerini hedef alacak

Güncelleme:
Suriye ordusu, Halep'in belirli mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan etti ve PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik operasyonların başlayacağını açıkladı. Sivillerin güvenliği için belirlenen koridorlardan uzak durmaları istendi.

Suriye ordusu, Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 13.30'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve terör örgütü PKK/ Ypg'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonların başlayacağını duyurdu.

Suriye Ordusu Operasyon Odası'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG mevzilerine yönelik nokta operasyonların başlayacağını duyurdu. Sivillere SDG noktalarından uzak durmaları istenen açıklamada, "Saat 13.30 itibarıyla belirlenen bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Belirlenen güvenli koridorlar üzerinden ayrılmak isteyen sivillerin hedef alınmaması konusunda terör örgütünü uyarıyoruz" denildi. Ordunun, örgütün baskısından kaçan halkın tahliyesini sağlamaya devam edeceği ve operasyonların doğrudan örgüt mevzilerine yönelik gerçekleştirileceği vurgulandı. - HALEP

