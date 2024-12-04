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Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta EYP'ler Ele Geçirdi

Suriye Milli Ordusu Tel Rıfat'ta EYP'ler Ele Geçirdi
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Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta teröristlerin karargahında patlamaya hazır birçok el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

Suriye Milli Ordusu'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda PKK/ Ypg'den kurtardığı Tel Rıfat'ta teröristlerin karargahında patlamaya hazır onlarca el yapımı patlayıcı ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG'den kurtardığı Tel Rıfat'ta ilerleyişi sürüyor. SMO askerlerinin operasyonunda teröristlerin karargah olarak kullandığı binalar tespit edildi. Karargahta arama yapan askerler, uzaktan kumandalı onlarca el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

Pkk'lı teröristlerin hazırladıkları EYP'lere el koyan SMO askeri İbrahim Hebe, "Bunlar PKK'nın hazırladığı el yapımı patlayıcılar. Bunları, bizi öldürmek için kullanacaklardı" dedi. - TEL RIFAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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