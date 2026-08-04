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Suriye'de İsrail sınırında Grad roketleri bulundu

Suriye'de İsrail sınırında Grad roketleri bulundu
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Suriye güvenlik güçleri, İsrail sınırına 12 km mesafedeki Dera iline bağlı al-Harah köyünde gizlenmiş birkaç Grad roketi tespit etti. Roketlerin kime ait olduğu açıklanmadı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Suriye güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada İsrail sınırı yakınlarında Grad roketleri bulunduğu belirtildi.

Suriye İç Güvenlik Müdürlüğü gece saatlerinde yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İsrail sınırına yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki güneydeki Dera vilayetine bağlı al-Harah köyünde saklanmış birkaç Grad roketi tespit ettiği kaydedildi. Açıklamada, bu roketlerin kim tarafından saklandığı belirtilmedi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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