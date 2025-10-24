Suriye'de Kıyma Makinesine Kapanan 8 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı
Suriye'nin Tel Abyad kentinde elini kıyma makinesine kaptıran 8 yaşındaki Sara D., Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Suriye'nin Tel Abyad kentinde meydana geldi. Elini kıyma makinesine kaptıran Sara D., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde hassas bir çalışma sonucu çocuğun elini makineden kurtardı. Sara D., doktor ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa