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Suriye’de iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 35 ölü, 30 yaralı

Suriye’de iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: 35 ölü, 30 yaralı
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Suriye’nin Şam-Deyrizor kara yolunda güvenlik güçlerini taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'nin Şam-Deyrizor kara yolunda güvenlik güçlerini taşıyan otobüs ile yolcu otobüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu 35 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Suriye'de Şam-Deyrizor kara yolunun Suhne bölgesi yakınlarında İçişleri Bakanlığı bünyesindeki İç Güvenlik Güçleri mensuplarını taşıyan otobüs ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık Bakanlığı Sevk ve Acil Durum Müdürü Necib el-Nasan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu ve olay yerindeki çalışmaların sürdüğünü belirtti. Savunma Bakanlığı ise acil müdahale kapsamında bölgeye çok sayıda askeri helikopter sevk etti. Yaralılar, helikopterlerle yapılan acil tıbbi tahliye operasyonuyla Homs Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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