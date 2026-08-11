Esad ve Yandaşlarına Tarihi İdam Cezası

Suriye'de devrik lider Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necib'e halka ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında görülen davada idam cezasına verildi.

Suriye'nin başkenti Şam'daki 4. Ceza Mahkemesi, halka ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında görülen davada tarihi bir karara imza attı. Mahkeme, eski rejim lideri Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Siyasi Güvenlik Şubesi eski başkanı Atıf Necib'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında idam cezası kararı verdi. Davanın 9. duruşmasında kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, soruşturma ve tanık ifadelerinin, Dera kentinde 2011 yılında başlayan protestolarda sivillere yönelik baskı, işkence ve katliamları kanıtladığını belirtti. El-Eriyan, Beşar Esad'ın devlet imkanlarını kullanarak bu suçların işlenmesinde "en üst karar mercii" olarak rol oynadığını vurguladı. Mahkeme, Beşar Esad, Mahir Esad ve Atıf Necib'i "kasten adam öldürme", "çocukları ve birden fazla kişiyi katletme", "işkence", "keyfi tutuklama" ve "insanlığa karşı suç işlemekten" suçlu buldu. 2011 yılında Dera'daki Siyasi Güvenlik Şubesi'nin başında bulunan Atıf Necib'in, Ömer Camii baskını, çocukların tutuklanması ve göstericilere gerçek mermilerle müdahale edilmesi olaylarında doğrudan sorumlu olduğu tespit edildi.

Mahkeme ayrıca, dava dosyasında yer alan ve aralarında eski Savunma Bakanı Fahd Casim el-Freyc, Wafik Nasir, Louay el-Ali, Kusey Mayhoub, Muhammed Ayman Ayyash ve Talal el-Useymi'nin de bulunduğu firari sanıkları gıyabında "kasten öldürme" ve "ölümle sonuçlanan işkence" suçlarından idam cezasına çarptırdı.

Kararın ardından açıklama yapan Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu Başkanı Abdülbasit Abullatif, "Adalet yerini buldu. Bu karar yolun sonu değil ancak mağdurların hakkının teslim edilmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına son derece önemli bir durak" dedi.

Nisan ayından bu yana süren ve uluslararası hukuk kuruluşları ile mağdur yakınlarının da takip ettiği davada, Başsavcı Hassan al-Turba tarafından sunulan delillerin sağlam ve birbiriyle uyumlu olduğu kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı