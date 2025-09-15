Süratli Sürücü, Babayı Çocuklarının Gözünde Tokatladı

Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren bir baba, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokatlandı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve babanın şikayetçi olacağı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki çocuğunu okula götüren babaya, süratli gittiği için uyardığı cip sürücüsü tarafından tokat atıldı. Sürücünün, çocukların gözü önünde babanın boğazını tutup tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki çocuğuyla birlikte okul yolunda yürüyen baba, iddiaya göre süratli bir şekilde yanlarından geçen lüks cipin sürücüsünü sözlü olarak uyardı. Babanın tepkisi üzerine öfkelenen sürücü, aracıyla bir süre ilerledikten sonra geri dönerek babanın önünü kesti.

Araçtan inen sürücü, çocuklarının yanında duran babayla kısa süreli bir tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kontrolünü kaybeden sürücü, babanın boğazını tuttuktan sonra çocuklarının gözü önünde tokat attı.

Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Babanın şikayetçi olacağı öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
